テレビ朝日系「今夜決定！全国１万人が選んだ１００年先も残したい昭和の名曲」が２５日に放送された。歌唱アーティストとして登場の歌手・氷川きよしは松田聖子の名曲「赤いスイートピー」が歌手としての原点となったことを振り返った。氷川は「たくさん、聖子さんみたいになりたいっていう方おられると思うんですけど。その中の１人で。もう、生きる力をいただいたのが聖子さんの歌声であり」と笑顔を見せた。つづけて「