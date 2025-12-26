サッカー日本代表でオランダ１部フェイエノールトの上田綺世が２５日、インスタグラムを更新。妻でモデルの由布菜月との２ショットを投稿し、反響を集めた。上田はクリスマスケーキを持つ妻との２ショットを投稿。ふたりで大きな口を開けて食べようとする微笑ましい写真もそえ、「メリークリスマス」と記した。また、同じくオランダ１部アルクマールに所属する日本代表ＤＦ毎熊晟矢も含めた３ショットなども公開した。二人は