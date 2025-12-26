ファインズが後場急伸しストップ高の７２８円に買われている。午後２時３０分ごろ、人材紹介事業を展開するオルプラ（東京都品川区）とＮｅｘｉｌ（東京都渋谷区）のそれぞれ全株式を来年１月に取得し子会社化すると発表しており、事業拡大への期待感から買いが入っているようだ。 ２社の集客ノウハウとファインズのＷｅｂマーケティングの知見を融合することで、年間１２万人超が利用する新たな人材プラットフォ