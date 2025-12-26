２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円２１銭前後と前日の午後５時時点に比べて３０銭程度のドル高・円安となっている。 総務省が朝方発表した１２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、生鮮食品を除く総合が前年同月比で２．３％上昇と市場予想（２．５％程度の上昇）を下回り、日銀による早期の追加利上げが難しくなったとの見方から円を売る動きが広がった。また、きょうが年