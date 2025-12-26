マルマエ [東証Ｐ] が12月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期非連結比47.9％増の6.5億円に拡大し、9-2月期(上期)計画の11億円に対する進捗率は59.5％に達し、5年平均の54.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の23.2％→16.5％に低下した。 株探ニュース