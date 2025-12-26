26日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数737、値下がり銘柄数679と、値上がりが優勢だった。 個別ではダイワ通信がストップ高。津田駒工業は一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、三井住建道路、佐藤渡辺、北野建設、大成温調など68銘柄は年初来高値を更新。ＪＭＡＣＳ、ジャストプランニング、ヒーハイスト、かわでん、川崎地質は値上がり率上位に買われた。