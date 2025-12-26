26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ134077 156.7 43690 ２. 日経Ｄインバ 31414 169.95769 ３. 純金信託 19986 140.4 21535 ４. 日経ベア２ 13762 254.1 141.4