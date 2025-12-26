26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数246、値下がり銘柄数339と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴＭＨ、農業総合研究所、パワーエックス、ファインズ、ＴＯＲＩＣＯなど6銘柄がストップ高。オンコリスバイオファーマは一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、ジェイグループホールディングス、ミーク、ノースサンド、ＦＵＮＤＩＮＮＯな