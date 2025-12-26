ハンワホームズ [名証Ｎ] が12月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.9倍の9800万円に急拡大し、通期計画の1億1300万円に対する進捗率は86.7％に達したものの、前年同期の200.0％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の経常損益は1500万円の黒字(前年同期は1700万円の赤字)に