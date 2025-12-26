女優天海祐希（58）が26日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで、主演映画「緊急取調室THE FINAL」（常廣丈太監督）の初日舞台あいさつに出席した。12年間続いたテレビ朝日系ドラマシリーズも今月最終回を迎え、映画がキントリシリーズのラスト作品となる。当初は同23年6月公開の予定だったが、公開延期、再撮影を余儀なくされた。ドラマ第1シーズンから出演していた故大杉漣さんに触れ、天海は「あまり泣きたくないので、泣かな