気象台は、午後3時24分に、大雪警報を魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、入善町などに発表 26日15:24時点富山県では、26日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。東部では、26日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雪警報積雪26日夜のはじめ頃にかけ