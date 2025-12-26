女優天海祐希（58）が26日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで、主演映画「緊急取調室THE FINAL」（常廣丈太監督）の初日舞台あいさつに出席した。当初は同23年6月公開の予定だったが、公開延期、再撮影を余儀なくされた。天海は「昨日も『頼む、公開してくれ』と、ワクワクとドキドキで眠れなかった」と話し、「2年前のムビチケを持って見に来てくださった方もいる」と感謝を語った。大倉孝二は「交通違反でも公開延期になるぞ