去る12月18日、NTT東日本神奈川事業部は神奈川・平塚市において、災害時の通信設備復旧の訓練を行う「通信復旧訓練」を実施した。この訓練は、各種災害対策機器を用いた復旧技術の習得や平準化を図ることを目的としたもの。実際に被災した状況を想定し、災害対策本部の開設から非常食の炊き出し・配布までさまざまな訓練が行われた。ここでは、その様子をご紹介しよう。通信復旧訓練の様子ドローンによる空撮や倒壊した電柱の撤去