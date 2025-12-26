宮本茉由が主演する2026年1月7日スタートのドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（テレビ東京ほか／毎週水曜25時）より、メインビジュアルと予告映像、第1話の場面写真が解禁。さらに、オープニングテーマにhitomiの「Stand by...」が決定した。【写真】『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第1話場面写真本作は、原作・乙葉一華、作画・久松ゆのみによる同名漫画を実写ドラマ化。4人の男女の秘密の関係が交錯する、予