横綱・大の里（二所ノ関）が２６日、茨城・阿見町の部屋で化粧まわし贈呈式に臨んだ。贈呈した在宅医療および医療相談プラットフォーム事業を展開するアグリグループの伊藤俊一郎代表は大の里が中高を過ごした新潟・糸魚川市出身で能生（のう）中の先輩。化粧まわしには大正三色、白写、落ち葉しぐれのコイが描かれ、目には糸魚川市特産の翡翠（ひすい）が埋め込まれた。大の里は「新潟の思いを背負って頑張っていきたい」と意気