大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲順が２６日、同局から発表された。年内いっぱいで「コールドスリープ」（活動休止の意）し、紅白がラストステージになる３人組音楽ユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅは後半（１５番目）に登場。久保田利伸と高橋真梨子の間になり、例年通りの進行でいけば、午後１０時半前後になるとみられる。Ｐｅｒｆｕｍｅはメドレーで「ポリリズム」「巡ループ」を歌う。パフォーマンス