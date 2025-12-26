２６日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、年末年始に多く発生する電話などでしつこく勧誘し、カニなどの粗悪品を送りつける「カニカニ詐欺」を取り上げた。「北海道のカニ業者」などを名乗る人間から電話がかかってきた上、「水揚げが少なくて困っている」など窮状を訴えてのしつこい勧誘に負けて申し込むと、とても値段には釣り合わない粗悪なカニなどが送られてくる被害が続出し