hitomiが本日12月26日に、J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」に生ゲスト出演した。番組では2026年1月14日（水）にリリースされるニューシングル「Stand by…」が初オンエア。こちらは、デビュー30周年を記念して先月開催されたオンラインライブ＜Re:CONNECT＞にて初披露された楽曲。今回は、スタジオレコーディングされたリリース音源が初公開された形だ。さらにhitomi本人の口から、同曲がテレビ東京のドラマ『この愛は間違いですか〜不倫