川崎フロンターレとサギヌマスイミングクラブ（運営：株式会社エスアンドエフ）は、ベトナムにおいて国際交流・安全教育プログラムを開催。現地の児童養護施設の子どもたちを対象に、水泳指導を通じた安全教育やサッカー交流を行い、スポーツの楽しさと命を守る大切さを伝えるイベントです。 川崎フロンターレ×サギヌマスイミングクラブ「ベトナム国際交流・安全教育プログラム」 実施日：2025年12月19日(金)〜20