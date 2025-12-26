インターコンチネンタル商事は、ブラジルの手巻きたばこ「アクレマ・ブレンド」を2026年1月1日(木)より全国のたばこ販売店にて発売。Handmade Brazilian Tobacco社が手がける、バージニア葉を主体とした扱いやすいブレンドの手巻きたばこです。 インターコンチネンタル商事「アクレマ・ブレンド」 発売日：2026年1月1日(木)価格：700円(税込/20g入)製造国：ブラジル販売場所：全国のたばこ販売店 ブラジルで