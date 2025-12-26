當間ローズは、新曲「だんだん暖」を配信リリース。“誰かの存在が、少しずつ心を暖めていく”という想いをテーマに、孤独や不安を抱えがちな現代人の心に寄り添う優しいラブソングです。 當間ローズ「だんだん暖」 配信リンク：https://linkco.re/tCdh1nzn 當間ローズ自身の人生観と、周囲への深い愛情が込められた一曲。人の優しさや出会いによって、心が“だんだん”溶けていく様子を、柔らかくまっすぐな