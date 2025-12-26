今治市は、松山市総合コミュニティセンターにて合同企業研究会「バリターン・ミーティング in 松山」を開催。今治市内の企業約30社が集結し、学生や求職者に向けて企業の魅力や仕事内容を直接伝えるイベントです。 今治市「バリターン・ミーティング in 松山」  開催日時：2026年2月26日(水) 13:00〜16:00(受付12:30〜)会場：松山市総合コミュニティセンター 企画展示ホール 1F所在地：愛媛県松山市湊町7丁目5番地