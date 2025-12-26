EXは、同社が運営するスマホRPG「ミリオンモンスター」において、声優「朝井彩加」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開催。新キャラクター「破壊の女神クロエル」の登場を記念し、抽選で5名の方にサイン色紙をプレゼントするキャンペーンです。 EX ミリオンモンスター「破壊の女神クロエル」登場記念キャンペーン 開催期間：2025年12月26日(金)18:00〜2026年1月9日(金)23:59プレゼント内容：