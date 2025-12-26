N.B.Lは、宝塚歌劇 星組公演ビート・シアター『恋する天動説』―The Wand’rin’ Stars―ギャラクシーレヴュー『DYNAMIC NOVA』のご招待キャンペーンを実施。同社オンラインショップにて対象商品を一定金額以上購入した方の中から抽選で、ペア50組計100名様に招待チケットをプレゼントするキャンペーンです。 N.B.L「宝塚歌劇ご招待キャンペーン」 キャンペーン・応募期間：2025年12月26日(金)12:00〜2026年3月1日