バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』最終話にて、日本人参加者のハギワがデビューメンバー入りを果たした。【映像】SNSで話題沸騰！ハギワのドラムスキルMnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、デ