サラダクラブは26年1月1日に直営7工場すべての製造を休止し、一斉休業する。元日一斉休業は、99年の創業以来、初めて。働き方改革の課題を解消するもので、委託先工場もパッケージサラダの製造については休業となる。製造再開は1月2日。同社ではパッケージサラダの消費期限が3〜5日間という特性上、創業以来、1年・365日稼働を続けてきた。こうした中では工場、物流、営業部門の多くの従業員が休日でもトラブル対応に備える必