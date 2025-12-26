イオンリテールは、2026年も全国のイオン、イオンスタイル、イオンモールなど約380店舗を元旦から営業する。物価高で節約志向が強まる中、新たに買えば買うほどお得になる「1＋1（ワンプラスワン）」企画や「ステップアップ割」企画などを展開する。26日にイオンスタイル品川シーサイドで「初売り企画お披露目会」を開き、イオンリテール南関東カンパニーの後藤千尋営業推進部長は「お正月は家族や友人で集まって過ごす機会