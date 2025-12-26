任天堂は、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の今後の販売スケジュールについて発表した。 今後の販売は、2026年1月中旬以降に行われ、購入には一定の条件を求める。購入条件を含む具体的な販売方法や販売開始日などの詳細は1月中に改めてアナウンスされる。案内については、公式ストアアプリ『Nintendo Store』でも通知が行われる