2025−26シーズン、アーセナルはプレミアリーグで首位を堅持。2位のマンチェスター・シティに勝ち点「2」差をつけ、2003−04シーズン以来となるリーグ制覇を視野に入れている。だが、11月以降は試合終盤の失点が目立つようになっているのも事実で、公式戦4連勝中ではあるものの改善を図れないままだと後続に首位の座を明け渡してしまいかねない。現地時間25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』はアーセナルが抱える問題につ