ファジアーノ岡山は26日、大分トリニータからGK〓田太郎が完全移籍加入することを発表した。〓田は2000年2月21日生まれの現在25歳。初芝橋本高校、大阪産業大学を経て、2022年に大分へ入団した。ルーキーイヤーは公式戦の出番を得られず、2年目にはAC長野パルセイロへ期限付き移籍。実戦経験を積み、2024シーズンより大分に帰還すると、GKムン・キョンゴンと定位置争いを繰り広げながら、2024明治安田J2リーグでは24試合に出場