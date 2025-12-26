北海道厚真町の砕石場で2025年12月26日、作業事故が発生し、作業員の50代とみられる男性が死亡しました。12月26日午後0時半ごろ、「ベルトコンベアに人が挟まれた」と消防を通じて警察に通報がありました。警察と消防によりますと、事故が起きたのは厚真町浜厚真の砕石場で、作業員の50代とみられる男性が意識不明の状態で搬送され、病院で死亡が確認されました。警察が男性の身元の確認を進めています。