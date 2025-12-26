気象台は、午後3時20分に、暴風雪警報を夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、雨竜町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市などに発表 26日15:20時点空知地方では26日夜遅くまで、石狩地方では27日夕方まで、暴風雪に警戒して