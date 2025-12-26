脚本家の内館牧子さんの死去に際して、日本相撲協会の八角理事長がお悔やみのコメントを寄せました。【写真を見る】【日本相撲協会】八角理事長内館牧子さんを悼む「鋭くも温かい視点で、大相撲を支えてくださいました」「多大なるご貢献に深く感謝いたします」八角理事長は「突然の訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます」とし、「内館さんは、平成12年から約10年間にわたり横綱審議委員会の委員を務められ、その鋭くも温か