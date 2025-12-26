サッカーJ1名古屋・椎橋慧也（28）の妻で女優・織田梨沙（30）が26日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。織田は「1+1=3」とし赤ちゃんの足の写真をアップ。「先月、第一子となる男の子を出産しました！！母子ともに健康です」と報告した。「これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。2人は24年12月に結婚。椎橋は市立船橋高を経て、2013年に仙台に加入。21年に柏に移籍し、24年に名古屋に完全移籍し