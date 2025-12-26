厚生労働省は26日、全国約3千の定点医療機関から15〜21日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が4778人で、1機関当たり1.24人だったと発表した。前週比1.02倍で、前週まで6週連続で減少していたが、わずかに増加した。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは北海道の4.40人で、福島3.83人、岩手2.67人と続いた。少なかったのは福岡0.22人、鹿児島0.26人、佐賀0.33人などだった。