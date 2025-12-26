ジョーダン・ストルツ（米）は、スピードスケート男子の歴史に長く名を刻む存在かもしれない。１４日までノルウェー・ハーマルで行われたワールドカップ（Ｗ杯）第４戦は、出場全５レースを制覇。ミラノ・コルティナ冬季五輪に「順調に進んでいると示せた」と笑顔が絶えなかった。米ウィスコンシン州出身の２１歳は今季、５００メートル、１０００メートル、１５００メートル、マススタートでＷ杯を滑り計１４勝。トラックレコ