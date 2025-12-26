26日午前7時45分ごろ、北海道乙部町豊浜の住宅に住む80代男性から、自宅の玄関前でヒグマを目撃したとの110番があった。現場は山沿いの集落で、駆け付けた道警江差署員が幅約9センチのクマの足跡を確認した。署によると、午前7時20分ごろ、男性が玄関の扉を開けたところ、約5メートル先の道路を体長約80センチのヒグマ1頭が歩いていた。まもなく山の方へ立ち去ったという。