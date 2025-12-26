女優の芳根京子（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。元アイドルの人気女優とクリスマスを過ごしたことを明かし、2ショットを披露した。「昨夜はいくちゃんとクリスマス素敵なクリスマスをありがとう！！！」と書き出すと、元乃木坂46で女優の生田絵梨花と自身が寄り添いピースサインをする2ショットをアップ。「今年も残りわずか！クリスマスが終わるとびっくりするくらいあっという間に駆け抜けていくよねぇ。より