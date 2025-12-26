NHK朝の連続テレビ小説「ひらり」や大河ドラマ「毛利元就」などの脚本家で、女性初の横綱審議委員も務めた内館牧子（うちだて・まきこ）さんが17日、急性左心不全のため死去した。77歳。秋田県出身。内館先生と初めて会ったのは、1989年（平元）のTBSの連続ドラマ「オイシーのが好き！」の時だった。先生は武蔵野美大を卒業後、三菱重工に入社。OL生活を送りながら、シナリオライターの学校に通って、35歳で会社を辞めて、88年に脚