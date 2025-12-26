トランプ大統領が「エプスタイン・ファイル」に関してのクリスマスメッセージで「ジェフリー・エプスタインを愛した多くのゲス野郎どもにメリークリスマス」と非難した。米紙ニューヨーク・ポストが２５日、報じた。トランプ氏は２５日、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルに「ジェフリー・エプスタインを愛し、彼に大金を渡し、彼の島へ行き、彼のパーティーに出席し、地上で最高の人物だと思っていた多くのゲス野郎ども（ス