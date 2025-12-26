【モデルプレス＝2025/12/26】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の曲順が発表された。【写真】紅白出場者発表 STARTO勢は？初出場10組・返り咲き組も含む全出場歌手一覧◆オープニング「放送100年 紅白スペシャルメドレー」Mrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」King ＆ Prince、郷ひろみ、HANA「ひょっこりひょうたん島」アイナ・ジ・エンド、今田美桜、前田敦子「春一番」有吉弘行、CANDY