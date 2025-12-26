天丼チェーン「天丼てんや」は、2026年1月3日から1月中旬まで、期間限定で「新春鯛づくし天丼」を国内全店で販売する(一部店舗を除く)。金目鯛･真鯛･レンコ鯛の3種の鯛を使用し、新春を彩るメニューとして仕上げた商品。「天然大海老」などほかの具材も盛り合わせた。価格は税込1,880円。そのほか、小そばなどのセットメニューや天重弁当も用意。デリバリー、モバイルオーダーでの販売はしない。一部店舗では、2026年1月1日または2