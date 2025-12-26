Ｊ２札幌は２６日、Ｊ２鳥栖ＭＦ堀米勇輝（３３）が完全移籍で加入すると発表した。Ｊ通算３５２試合に出場し３６得点と、経験豊富な左利きの攻撃的ＭＦになる。札幌はシャドーでの起用を構想に入れている。出身地となる現Ｊ２甲府の下部組織で育った堀米は、甲府や千葉などを経て、２０２２年に当時Ｊ１の鳥栖に完全移籍した。同年に監督に就いた川井健太氏（４４）の下で主力として２年半プレーと、来季から札幌の指揮を執る