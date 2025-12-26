資料マスク 岡山県は26日、定点把握に基づく直近1週間（12月15日～12月21日）のインフルエンザの感染状況を発表しました。県が指定する医療機関から報告があった感染者数は2618人で、１医療機関あたり52.36人（前週53.68人）でした。地域別では、真庭地域（82.00人）、備中地域（66.80人）、倉敷市（64.00人）が多くなっています。岡山県は11月28日にインフルエンザ警報を発令しています。 一方、香川県の直近1週間