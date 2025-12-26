岡山地方検察庁倉敷支部 知人女性の体を触るといったわいせつな行為をしたなどとして逮捕されていた、女子バレーボールチーム「倉敷アブレイズ」の元監督の男性(48)を、岡山地方検察庁倉敷支部は26日付で不起訴処分にしました。 元監督の男性は、倉敷市で知人女性に対し体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ容疑で9月に逮捕。 また、倉敷市の飲食店などが入る施設の駐車場の車の