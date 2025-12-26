今日26日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和7年第51週(12月15日から21日まで)のインフルエンザの定点当たり報告数は「32.73」でした。4週連続で減少しましたが、依然として高い水準です。この先、気温のアップダウンが大きいため、体調管理に注意が必要です。インフルエンザ4週連続減少も依然高い水準今日26日に厚生労働省が発表した「インフルエンザに関する報道発表資料」によりますと