「スピードスケート・全日本選手権」（２６日、長野市エムウェーブ）女子５００メートルが行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）はミラノ・コルティナ五輪の参加標準記録（３９・５０秒）を突破する３７・６１秒で２位だった。五輪代表入りに大きく前進した。「自分の中で良い流れに乗ってると思いながらレースに挑めた。この大会自体に挑むことが楽しみな気持ちもあった」と振り返った。既に１０００メートル、１５００