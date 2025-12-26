◆バスケットボール全国高校選手権ウインターカップ（26日、東京体育館）男子の3回戦が行われ、ベスト8が出そろった。準々決勝4試合は27日に行われる。前回大会覇者で同校初の連覇を目指す福岡大大濠（福岡?）、2年ぶりの?冬の王者?を狙う福岡第一（福岡?）、昨年2位で今夏の全国総体王者の鳥取城北（鳥取）などが進出を決めた。男子の準々決勝対戦カードは次の通り。鳥取城北（鳥取）―北陸学院（石川）、福岡大大濠