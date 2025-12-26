来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の日本代表選手の一部が26日に発表され、西武の平良海馬投手が選出された。平良は球団を通じ「このたびWBC日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投げたいです。日本の勝利に貢献できるよう全力を尽くします」とコメントした。平良は２０２１年の東京五輪代