私はカナコ。旦那のリョウジと3歳の娘と3人で暮らしています。旦那の実家に帰省をするのは年に2回。これは義母に強いられています。年に2回しかない長期休みを義実家に縛られてしまったら、私は実家に帰れませんよね？そんなこと、義母の頭にはないのです。自分さえよければすべてよし、という考え方なんです。そんな性格だと思います。そんな状況の中、いままでは義実家に1〜2泊もすれば角が立たなかったのですが、義妹が結婚し